Prozesse : Ex-AfD-Abgeordneter Arppe wegen Volksverhetzung vor Gericht

von dpa

19. April 2018, 11:49 Uhr

Der frühere AfD-Landtagsabgeordnete Holger Arppe muss sich in einem Berufungsprozess vom 30. April an vor dem Landgericht Rostock wegen Volksverhetzung verantworten. Diesen Termin teilte das Gericht am Donnerstag mit. Der heute fraktionslose Arppe war im Mai 2015 vom Amtsgericht Rostock wegen eines volksverhetzenden Kommentars zu 2700 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Das Gericht war überzeugt, dass Arppe 2010 auf der rechtspopulistischen Plattform www.pi-news.net die britischen Inseln als einen Ort bezeichnet hatte, der für die in der EU lebenden Muslime als «Quarantäne-Insel sozusagen wie früher die Seuchenkolonien» benutzt werden könne. Gegen das Urteil hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung Berufung eingelegt.