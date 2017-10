Parteien : Ex-AfD-Landtagsabgeordneter Borschke aus Partei ausgetreten

von dpa

Mit Ralf Borschke hat der letzte der vier AfD-Landtagsabgeordneten, die sich am Tag nach der Bundestagswahl abgespalten und eine eigene Fraktion gegründet haben, die Partei verlassen. Die anderen drei - Matthias Manthei, Bernhard Wildt und Christel Weißig - hatten diesen Schritt schon früher vollzogen. In einer persönlichen Erklärung, die am Freitag veröffentlicht wurde, betonte Borschke, Ziel bei der Gründung sei es einst gewesen, eine bürgerliche Partei rechts der CDU zu etablieren. «Aber es ist inzwischen meine tiefste Überzeugung, dass die AfD nicht leisten kann und in Teilen nicht will, diesen Platz zu besetzen.» Seit geraumer Zeit habe sich eine Wende in der Ausrichtung der Partei vollzogen, mit der er nicht einverstanden sei. «Für Chaos und Intrigen bin ich nicht angetreten», erklärte Borschke.