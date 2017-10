Landtag : Ex-Justizminister Helmrich gestorben

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

30.Okt.2017

Helmrich war dann bis 1994 Minister für Justiz-, Bundes- und Europaangelegenheiten. «Er hat in dieser Zeit maßgeblich am Aufbau der Justiz in unserem Bundesland mitgewirkt und sich dabei große Verdienste erworben», erklärte Renz.

Helmrich war 1934 im südbrandenburgischen Luckau geboren worden, nach politischen Repressalien in der DDR 1954 aber in den Westen geflohen. In Göttingen studierte er Rechtswissenschaften und engagierte sich frühzeitig in der CDU, für die er von 1976 bis 1992 im Deutschen Bundestag saß. Sein Mandat legte er nach der Berufung zum Minister nieder. Allerdings musste er sein Ministeramt nach der Landtagswahl 1994 wieder abgeben, weil das Ressort an den neuen CDU-Koalitionspartner SPD fiel. Helmrich gehörte von 1994 bis 2002 dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern an.