Schiffbau : Ex-Kreuzfahrer «Superstar Libra» in Wismar

Nach über 30 Jahren im Kreuzfahrtdienst ist die «Superstar Libra» am Samstag in Wismar angekommen. Dort soll das 260 Meter lange Schiff der zur Genting Hong Kong-Gruppe gehörenden Reederei Star Cruises künftig den ebenfalls zum Konzern gehörenden MV Werften künftig als Wohnschiff dienen. Die «Superstar Libra» habe am frühen Vormittag an den Werftanlagen festgemacht, sagte Wismars Hafenkapitän Harald Forst. Nach Angaben der Werft soll das Schiff zunächst in der Dockhalle für seine neue Nutzung vorbereitet werden und dann schließlich an der Kaikante liegen.

von dpa

04. August 2018, 12:33 Uhr

Die «Superstar Libra» hatte den Kreuzfahrtdienst am 27. Juni eingestellt. Sie verfügt über 709 Passagierkabinen und bietet mehr als 1400 Menschen Platz.

Vor dem Hintergrund des Neubaus zweier großer Kreuzfahrtschiffe erwartet MV Werften einen Anstieg der Mitarbeiterzahlen am Standort Wismar auf 1500. «Eine vergleichbare Anzahl extern Beschäftigter wird bei der Fertigung der weltgrößten Kreuzfahrtschiffe der Global Class involviert sein», hatte das Unternehmen bereits im Juli mitgeteilt. Mit der Nutzung der «Superstar Libra» als Wohnschiff werde der große Bedarf an Wohnraum für alle Beteiligten gedeckt.