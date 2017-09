Landtag : Ex-Landtagspräsident mahnt respektvolle Debattenkultur an

Der frühere Landtagspräsident Rainer Prachtl (CDU) hat zur Eröffnung des neuen Plenarsaals in Schwerin die Abgeordneten aufgerufen, mit einer respektvollen Debatten- und Streitkultur das Ansehen der parlamentarischen Demokratie zu stärken. Manche Kritik am politischen Geschäft sei berechtigt, doch gebe es auch viel Unzutreffendes, sagte Prachtl am Dienstag in einer Feierstunde im Schweriner Schloss, das seit 1990 auch Sitz des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern ist. «Kommunizieren wir mit Würde und Anstand, akzeptieren wir auch mit Empathie die Meinung anderer, die nicht gänzlich falsch sein müssen», mahnte der frühere Landespolitiker.