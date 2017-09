Landtag : Ex-Landtagspräsident Prachtl erinnert an «Königsrecht»

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 07:50 Uhr

Unmittelbar vor Beginn der Haushaltsberatungen im Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat der frühere Parlamentspräsident Rainer Prachtl (CDU) die Abgeordneten aufgerufen, selbstbewusst von ihrer Stärke Gebrauch zu machen. «Nutzen Sie die Möglichkeiten, die die Verfassung Ihnen gibt. Seien sie ein starkes Parlament», appellierte der 67-Jährige an die gewählten Volksvertreter, die am Mittwoch erstmals über den Doppeletat für 2018/2019 debattieren. Das Parlament sei der Haushaltsgesetzgeber und solle sich nicht in falscher Bescheidenheit üben, mahnte Prachtl. In der Vergangenheit waren im Parlament meist nur marginale Änderungen am Etatentwurf der Regierungen vorgenommen worden. Die Verabschiedung des Haushaltsplans gilt als «Königsrecht» des Landtags.

Das Parlament müsse dafür sorgen, dass jeder Winkel des Landes mit Energie, «in diesem Fall hinreichender, insbesondere finanzieller Unterstützung» versorgt werde, sagte Prachtl. Er nahm damit indirekt Bezug auf die zunehmende Klage, dass vor allem in ländlichen Regionen Versorgungseinrichtungen und Infrastruktur aus Kostengründen eingespart oder abgebaut würden. Als Beispiele gelten die Schließung von Amtsgerichten und Klinikstationen oder die Stilllegung wenig genutzter Bahnstrecken. Wissenschaftler machen dieses Gefühl des Abgehängtseins wesentlich für den Vertrauensverlust gegenüber der Demokratie und die Hinwendung zu populistischen Parteien bei Wahlen verantwortlich.