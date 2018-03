Prozesse : Ex-Minister Günther Krause muss Wohnhaus räumen

Im Rechtsstreit um ein Wohnhaus in Fincken (Mecklenburg-Vorpommern) wird die Familie von Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause das Haus räumen. «Familie Krause hat die Zahlungsfrist verstreichen lassen», sagte Krauses Anwalt Peter-Michael Diestel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Krauses waren im April 2017 in das Bauernhaus gezogen, hatten den Preis von 459 000 Euro aber nie bezahlt. Die Verkäufer klagten. Am Landgericht Neubrandenburg wurde ein Vergleich geschlossen. Die Frist lief am 27. März um 24.00 Uhr ab.

von dpa

28. März 2018, 11:36 Uhr

«Es ist kein Geld gekommen», berichtete der Anwalt der Kläger, Arne Trimpop, am Mittwoch in Hamburg. Nun muss Krause bis zum 10. April ausziehen. «Er wird sich an den Vergleich halten», sagte Diestel.