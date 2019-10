Landtag : Ex-Regierungschef geht zum 70. in den politischen Ruhestand

Mecklenburg-Vorpommerns früherer Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) zieht sich aus Altersgründen ganz aus der Politik zurück. «Ich werde in diesem Monat 70. Und ich finde, das ist ein passender Moment, um zu sagen: Jetzt ist die Zeit gekommen, endgültig Abschied zu nehmen von der aktiven Politik», sagte Sellering am Donnerstag in Schwerin in einer überraschend einberufenen Pressekonferenz.

von dpa

10. Oktober 2019, 15:40 Uhr

Am 18. Oktober, seinem 70. Geburtstag, werde er letztmals an einer Sitzung des Parlaments teilnehmen, dem er seit 2002 angehört. Sein Abschied aus der Politik habe nichts zu tun mit seiner Krebserkrankung, die ihn im Mai 2017 gezwungen hatte, das Regierungsamt und den SPD-Landesvorsitz abzugeben. «Soweit man das bei so einer Erkrankung sagen kann, bin ich vollständig gesund und ich fühle mich auch sehr fit», betonte Sellering.