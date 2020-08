Landtag : Ex-SPD-Landtagsmitglied Hans-Heinrich Jarchow gestorben

Der frühere Bürgermeister von Plau am See und ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Hans-Heinrich Jarchow ist im Alter von 65 Jahren gestorben. «Mit Hans-Heinrich geht ein Urgestein der Sozialdemokratie in Mecklenburg-Vorpommern. Wir werden ihn vermissen», heißt es in einem Nachruf, den die SPD-Fraktion am Dienstag in Schwerin verbreitete. Jarchow hinterlässt eine Frau, zwei erwachsene Töchter und ein Enkelkind.

von dpa

25. August 2020, 19:15 Uhr