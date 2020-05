Schifffahrt : Expeditionsschiff «Bremen» legt in Rostock an

Für die Saison 2020 waren vom 24. März an 206 Anläufe von 44 Kreuzfahrtschiffen angemeldet. Der Start wurde wegen der beginnenden Corona-Krise abgesagt. Seither ist kein Kreuzfahrtschiff gekommen. Nun kam das erste - zum Aufliegen.

von dpa

27. Mai 2020, 15:10 Uhr

Erstmals hat in diesem Jahr in Rostock ein Kreuzfahrtschiff festgemacht. Allerdings hatte das Expeditionsschiff «Bremen» der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd Cruises keine Passagiere, sondern 71 Besatzungsmitglieder an Bord, wie ein Sprecher der Stadt Rostock am Mittwoch sagte. Zunächst hatte der Sender Ostseewelle berichtet. Das Schiff soll nach der Anreise aus Auckland (Neuseeland) nun zunächst am Maritim Pier in Stadtteil Groß-Klein liegen. Die nächste reguläre Reise der «Bremen», die maximal 155 Passagiere aufnehmen kann, sei derzeit für Mitte Juli vorgesehen.

Wie der Stadtsprecher sagte, haben die Besatzungsmitglieder alle ein Gesundheitszeugnis, das sie als corona-frei ausweist. Es sei das erste Kreuzfahrtschiff, das in Rostock aufgelegt wird.