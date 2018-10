Film : Experimentell bis klassisch: Filmfestzeit mit dokumentART

Es ist wieder Filmfestzeit in Neubrandenburg: Am Mittwoch hat das 27. Europäische Filmfestival dokumentART begonnen. Zu Beginn wurde der Film «Aggregat» über den politischen und medialen Alltag in Deutschland gezeigt. «Die Arbeit von Marie Wilke ist ein traurigerweise hochaktueller Film darüber, wie die Demokratie mit Populismus umgeht», sagte Festivalleiterin Sarah Adam. Bis 21. Oktober werden 60 Filme gezeigt, davon sind 44 Filme aus 17 Ländern im Rennen um vier Preise.

von dpa

17. Oktober 2018, 19:09 Uhr

Das Filmfest sieht sich als Forum für dokumentarische Arbeiten in unterschiedlichsten Formaten. «Das reicht vom Animationsfilm über Hybridformen mit mehreren Genres über Essayarbeiten bis zu Porträts», erklärte die 39-jährige Adam, die vom Kurzfilmfest in Hamburg kam. Unter dem Motto «films & future» werden die Lebensrealitäten und vor allem Zukunftsfragen aufgegriffen.

Solche Festivals könnten Zuschauern in Zeiten wachsenden Medienkonsums über das Internet wichtige und deutlich mehr Einblicke in die Gesellschaft bieten, meinte Adam. «Bei solchen Treffen kann man mit Interessierten und Filmemachern diskutieren und wird nicht mit dem Erlebten alleingelassen».

Der Hauptpreis des Schweriner Landeskultusministeriums ist mit 5000 Euro dotiert. Als Gast sei die Filmschule aus dem polnischen Lodz zu Gast, die zu den weltweit führenden Filmhochschulen gezählt werde.