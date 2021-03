Fußball : Experte: Bei Hansa-Spiel mit Zuschauern Erfahrungen sammeln

Der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger sieht in einem möglichen Heimspiel des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock mit Zuschauern eine gute Möglichkeit, Erfahrungen für die weiteren Lockerungen von Kontaktbeschränkungen zu sammeln.

Rostock | „In Regionen mit niedrigen Inzidenzen wie in Rostock können unter strengen Auflagen und strenger Beobachtung solche Experimente durchaus möglich sein“, sagte Reisinger am Mittwoch der der Deutschen Presse-Agentur. Aktuell wird darüber diskutiert, ob zum Punktspiel der Rostocker am kommenden Samstag gegen den Halleschen FC 777 in Rostock lebende Dau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.