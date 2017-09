Umwelt : Experten beraten über Ausbau der E-Mobilität im Nordosten

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 00:24 Uhr

Der Ausbau der Elektromobilität in Mecklenburg-Vorpommern steht am heutigen Donnerstag im Zentrum einer Fachtagung in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Das Landes-Kompetenzzentrum will mit Vertretern von Energieversorgern und Kommunen, Technikern und Touristikern beraten, wie das Ladenetz für Elektrofahrzeuge im Nordosten ausgebaut werden muss. Nach Ansicht von Fachleuten sind die Reichweiten von Elektroautos für so dünn besiedelte Regionen mit großen Entfernungen noch zu kurz und das öffentliche Ladenetz zu dünn. Mit immer mehr E-Autos werde sich aber auch das Tankverhalten und das Tankstellennetz verändern, da viele ihre E-Fahrzeuge auch zu Hause oder am Arbeitsplatz aufladen werden.

Landeszentrum Leea

Programm Tagung