Forschung : Experten diskutierten über digitalisierte Landwirtschaft

von dpa

06. Juni 2018, 11:17 Uhr

Mehr als 100 Wissenschaftler und Landwirte haben im Leibniz-Institut für Nutztierbiologie in Dummerstorf bei Rostock über die wachsende Rolle der Digitalisierung in der Landwirtschaft diskutiert. «Big Data, also rasant wachsende Datenmengen, sind natürlich auch im Stall längst Realität», sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) zur Eröffnung. Als Beispiel für die Einsatzmöglichkeiten nannte er moderne Milchviehbetriebe, in denen schon heute beim Melken große Datenmengen erfasst würden, die beim Herdenmanagment und der Zuchtwertschätzung genutzt würden. Backhaus hob Möglichkeiten hervor, die Produktqualität zu steigern und die Haltung tierartgerechter zu gestalten. Durch leichtere Rückverfolgbarkeit der Produkte könne auch die Beziehung zu den Verbrauchern verbessert werden.