Arbeitsmarkt : Experten erwarten weiter Positives auf dem Arbeitsmarkt

Angesichts einer boomenden Wirtschaft in Deutschland rechnen Beobachter auch in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin mit einem positiven Trend auf dem Arbeitsmarkt. Für den Juni wird aufgrund der guten Konjunktur und des Tourismus im Land ein weiteres Absinken der Arbeitslosenquote erwartet. Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt die neuen Zahlen am Freitag in Kiel bekannt.