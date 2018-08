Denkmäler : Experten-Kritik: Pflege historischer Parks nicht ausreichend

von dpa

06. August 2018, 06:31 Uhr

Am Pflegezustand historischer Parkanlagen in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Kritik. Es sei nicht genug Personal vorhanden, sagte die zweite Vorsitzende des Arbeitskreises Historische Gärten der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur, Inken Formann. Das beginne damit, dass es für den Posten des Landesgartendenkmalpflegers in MV nur noch eine halbe Stelle gebe. Die andere Hälfte der Arbeitszeit sei einer Professur an der Hochschule Neubrandenburg gewidmet. Auch die Landtagsfraktion der Linken kritisiert diesen Zustand. «Die Folgen werden jetzt sichtbar», sagt die kulturpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Eva-Maria Kröger. Statt eines Masterplanes für die Schlösser und Gärten herrsche ein Flickwerk, um die dringendsten Baustellen zu beräumen. Die Ausstattung der Landesgartenpflege sei nicht auskömmlich.