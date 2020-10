Tiere : Experten: Risiko für Geflügelpest durch Vogelzug im Herbst

Mit dem diesjährigen Herbstzug der Vögel erwartet das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) ein hohes Risiko für das Einschleppen von hochansteckenden Vogelgrippe-Viren nach Deutschland. Aus Russland und Kasachstan wird seit Juli 2020 eine Reihe von Nachweisen von Influenzaviren des Subtyps H5N8 bei Wildvögeln sowie in Geflügelhaltungen gemeldet, wie eine Sprecherin des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit am Dienstag mitteilte. Ähnliche Ausbruchsserien in derselben Region wurden demnach 2005 (H5N1) und 2016 (H5N8) beobachtet. Ihnen folgten Vogelgrippe-Epidemien in Ost- und Mitteleuropa.

von dpa

06. Oktober 2020, 11:52 Uhr