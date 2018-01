Notfälle : Experten untersuchen Schädel aus Camminer See

Rechtsmediziner in Greifswald untersuchen derzeit die Herkunft eines menschlichen Schädels, der im Camminer See bei Neubrandenburg gefunden wurde. Als erstes wird ein Zusammenhang mit aktuellen Vermisstenfällen aus der Region und darüber hinaus geprüft, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Neubrandenburg sagte. So wird seit Sommer 2016 bereits ein 37-jähriger Mann aus einem Nachbarort vermisst.