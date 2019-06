Tiere : Experten: Zoo-Forschung unterstützt Artenschützer

von dpa

20. Juni 2019, 12:52 Uhr

140 Zoospezialisten haben die Bedeutung der Zoos für den Artenschutz hervorgehoben. «Wir erhalten bedrohte Arten und wir können sie auch züchten», sagte der Geschäftsführer des Verbands der Zoologischen Gärten (VdZ), Volker Homes, bei der Jahresversammlung des Verbands am Donnerstag in Rostock. Im Fokus der Tagung stehe die Frage, wie der Austausch zwischen den Zoos und der Forschung gestaltet werden könne. Eine auf dem Treffen vorgestellte Studie belege die Bedeutung der in Zoos gewonnenen Tierdaten für das Artenschutzmanagement. Aus einer Datenbank, in die die 71 VdZ-Zoos teils seit 1981 Daten einspeisten, könnten durch die Datenfülle neue Erkenntnisse über Wildtiere gewonnen werden, die sich sonst nur sehr schwer beforschen ließen, sagte Homes. Diesen Nutzen habe die Untersuchung belegt. «Wenn es keine Zoos geben würde, würde man sie erfinden», sagte er.