Notfälle : Explosionsgefahr durch alte 100-Kilo-Gasflasche

Eine verrostete und etwa 100 Kilogramm schwere Gasflasche sorgt derzeit für größere Verkehrsbehinderungen in Greifswald. Wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag erklärte, wurde der explosive Druckbehälter am Donnerstag im Fluss Ryck bei Arbeiten an der Kaikante des Museumshafens entdeckt. In der etwa mannshohen Stahlflasche befinde sich explosives Acetylengas, was etwa beim Schweißen verwendet wird. Wegen des schlechten Zustandes sollen Experten die Flasche am Hafen begutachten und «entschärfen». Dies soll bis zum Freitagnachmittag erledigt sein.

von dpa

03. Juli 2020, 08:15 Uhr