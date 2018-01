Kriminalität : Explosiver Fund vor Silvester: illegale Böller

vergrößern 1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

von dpa

erstellt am 01.Jan.2018 | 16:45 Uhr

Mit 230 nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern im Gepäck sind einen Tag vor Silvester auf einem Parkplatz in Mecklenburg-Vorpommern vier Leute erwischt worden. Ebenfalls dabei hatten sie illegale Böller, die vom Hersteller als «Artilleriegeschoss» bezeichnet werden. Zuvor hatte ein Zeuge beobachtet, wie die vier auf einem Rastplatz an der Autobahn 14 einen Mülleimer in die Luft jagten. Die Explosion war so heftig, dass Trümmer des Behälters 50 Meter weit flogen. Obwohl Menschen in der Nähe waren, wurde niemand verletzt. Polizisten stellten die vier Leute später auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 106 nahe Schwerin. Dort hatten sie die sogenannten Polenböller versteckt. Der Sachschaden beträgt ungefähr 1000 Euro.