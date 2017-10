Immobilien : Expo Real: Gewerbe-Immobilien im Nordosten gefragt wie nie

von dpa

erstellt am 03.Okt.2017 | 11:01 Uhr

Schwerin/München (dpa/mv) - Gewerbe-Immobilien in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Einschätzung der Wirtschaftsfördergesellschaft Invest in MV gefragt wie nie zuvor. Wie der Geschäftsführer von Invest in MV, Michael Sturm, berichtete, seien auf der am Mittwoch beginnenden Immobilienfachmesse Expo Real in München 20 Entwicklungsprojekte, Immobilien und Flächen aus allen Landesregionen im Angebot. Dazu gehören der Peenespeicher in Loitz, das Ferienresort Halbinsel Pütnitz in Ribnitz-Damgarten oder der maritime Industrie- und Gewerbepark «Franzenshöhe» in Stralsund. Wie Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph sagte, sind Gewerbegebiete an der Kaikante und in der Fläche die Pfunde, mit denen das Land national wie international wuchern könne.