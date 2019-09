Umwelt : Extrem selten gewordene Bachmuschel in Vorpommern entdeckt

Ein ungewöhnlich großes Vorkommen der vom Aussterben bedrohten Bachmuschel ist im Flüsschen Barthe im Landkreis Vorpommern-Rügen entdeckt worden. Die Schalentiere wurden bei Renaturierungsarbeiten gefunden und müssen umgesetzt werden, wie die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises mitteilte. Bislang wurden demnach mehr als 1400 Bachmuscheln geborgen, außerdem die ebenfalls zu den Großmuscheln zählenden Malermuscheln und Gemeine Teichmuscheln.

von dpa

13. September 2019, 07:04 Uhr

Thomas Heinicke, Mitarbeiter der Behörde, sprach von insgesamt rund 35 000 Exemplaren und einer Sensation: «Bislang waren an der Barthe nur kleine Restvorkommen bekannt.» Nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) sind die Bestände der früher sehr häufigen Bachmuschel in Mitteleuropa auf etwa zehn Prozent zusammengebrochen. In vielen Regionen sei sie bereits ausgestorben.