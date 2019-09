Wasser : Fachkongress beschäftigt sich mit Qualität des Abwassers

Die Qualität des Abwassers vor allem aus den vielen kleineren Kläranlagen ist das Hauptthema der 12. Rostocker Abwassertagung am Dienstag (09.00 Uhr) in Rostock. Zwar habe sich die Qualität der Oberflächengewässer deutlich verbessert. Aber eine weitere Belastungsreduzierung sei notwendig, um den angestrebten guten ökologischen Zustand in allen Gewässern zu erreichen, hieß es.

von dpa

10. September 2019, 06:21 Uhr

Einen zentralen Ansatzpunkt zur Verbesserung der Gewässerqualität sieht die Wissenschaft in den zahlreichen kleinen Eintragspfaden. Neben Emissionen aus kommunalen Kläranlagen müssten insbesondere Niederschlagswasser aus Siedlungsgebieten und Verkehrsflächen verstärkt in den Blick genommen werden.