Brände : Fachleute untersuchen Großbrand von Neustadt-Glewe

Nach dem Großbrand einer Lagerhalle in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat die Kriminalpolizei Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mittlerweile geht die Polizei von etwa 400 000 Euro Schaden aus, teilte ein Sprecher am Montag in Ludwigslust mit. Das Feuer sei vermutlich am frühen Sonntagmorgen im Dachbereich ausgebrochen. Die 70 Meter lange und 30 Meter breite Halle mit Solaranlagen auf dem Dach sei komplett abgebrannt, was auch die etwa 100 Feuerwehrleute nicht verhindern konnten.

von dpa

26. März 2018, 12:56 Uhr

Die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei vermutet Brandstiftung oder einen technischen Defekt, beispielsweise in der Elektroanlage des Solartraktes. Noch am Montag sollten Gutachter die Ruine untersuchen, wie es hieß. Eine Brandwache sicherte das Gelände bis zum Montagmorgen.

In der Halle waren unter anderem Chemikalien einer Malerfirma gelagert. Die Feuerwehr konnte den Angaben zufolge Behälter mit insgesamt 1,25 Tonnen Kunstharz in Sicherheit bringen. Noch sei aber unklar, welche Mengen an Chemikalien, Lacken und Klebstoffen verbrannten. Wegen der starken Rauchentwicklung waren die Anwohner aufgefordert worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Weil kontaminiertes Löschwasser in die Müritz-Elde-Wasserstraße gelangt sein könnte, wurde diese in der Nähe des Brandortes gesperrt. Zudem hätten Schaulustige die Löscharbeiten erschwert, so dass die Polizei einschreiten musste. Mehrere Personen seien des Platzes verwiesen worden.