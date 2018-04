Arbeitsmarkt : Fachtagung zu Hilfsprogrammen für Langzeitarbeitslose

Trotz kräftiger Konjunktur geht die Zahl der Langzeitarbeitslosen nur langsam zurück. Ende März waren in Mecklenburg-Vorpommern 23 700 Menschen schon länger als ein Jahr auf Jobsuche. Wie im Bund ist das auch im Land etwa jeder dritte Arbeitslose. Auf einer Fachtagung der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Schwerin soll über Strategien zur wirksamen Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit diskutiert werden. Dazu wird auch BA-Chef Detlef Scheele erwartet. Sein Ziel ist es, die Zahl bis Ende des Jahres bundesweit um knapp zehn Prozent auf unter 800 000 zu drücken.

von dpa

10. April 2018, 07:16 Uhr

SPD und CDU haben den dauerhaft hohen Sockel an Langzeitarbeitslosen als Problem erkannt und im Koalitionsvertrag auf Bundesebene ein Milliardenpaket für den sozialen Arbeitsmarkt vereinbart. Die Mehrzahl der Betroffenen bezieht bisher Hartz IV. Alternativen wie das von Teilen der SPD ins Gespräch gebrachte «solidarische Grundeinkommen» werden kontrovers diskutiert.