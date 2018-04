Schifffahrt : Fährreederei Scandlines mit Rekordergebnis

von dpa

25. April 2018, 11:49 Uhr

Rostock/Hamburg (dpa) - Hauptsächlich wegen der Kapazitätserweiterung auf der Strecke Rostock-Gedser hat die Fährreederei Scandlines im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis eingefahren. Der Gesamtumsatz stieg um vier Prozent auf 487 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig sei die Rentabilität gestiegen: Das Ergebnis nach Steuern wurde mit 88 Millionen Euro angegeben, 7 Millionen Euro mehr als 2016. «Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen auf See und an Land ist auch weiterhin groß», sagte Scandlines-Chef Sören Poulsgaard Jensen. Es sei gelungen, Scandlines als effiziente und wettbewerbsfähige Infrastrukturgröße zu positionieren.