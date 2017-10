Notfälle : Fahrbahnstück an gesperrter A20 bei Tribsees weggebrochen

Im gesperrten Teilstück der Autobahn 20 bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein meterlanges Stück der Fahrbahn weggebrochen. Auf einem von der Polizei Stralsund am Montag verbreiteten Foto ist zu sehen, dass die Autobahn bis über die Fahrbahnmitte hinaus zerbrochen und abgerutscht ist. Betroffen ist die Fahrbahn in Richtung Lübeck, die Strecke in Richtung Stettin bleibe weiter befahrbar, teilte die Polizei mit. Die Umleitung für den Verkehr Richtung Westen über die Gegenfahrbahn sei nun aber nicht mehr möglich, Reisende müssten zwischen den Anschlussstellen Tribsees und Sanitz auf die Landstraße ausweichen. Zuerst hatte der Radiosender «Ostseewelle» darüber berichtet.