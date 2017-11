Unfälle : Fahrer der Müllabfuhr verursacht Unfall: Kinder verletzt

von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 14:52 Uhr

Vier Kinder und drei Erwachsene sind am Samstag bei einem Unfall in Neubrandenburg durch ein Auto der Müllabfuhr verletzt worden. Der 59 Jahre alte Fahrer war aus Unachtsamkeit mit dem Müllwagen auf einen Transporter aufgefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Aufprall war so stark, dass der Transporter auf einen weiteren Wagen geschoben wurde. Bei dem Unfall wurden die Personen in den beiden Autos verletzt. Ein Kind musste mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere Kinder zwischen zwei und neun Jahren, sowie drei Erwachsene wurden leicht verletzt. Der Schaden liege bei 20 000 Euro.

