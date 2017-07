Verkehr : Fahrer eines Wohnwagen-Gespannes rasant unterwegs

Mit 140 Stundenkilometern statt erlaubtem Tempo 80 ist ein Wohnwagen-Gespann am Samstag über die Autobahn 20 bei Rostock Richtung Osten gerast. Ein anderer Verkehrsteilnehmer beobachtete die rasante Fahrweise und verständigte die Polizei, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Der 28 Jahre alte Fahrer des Wohnwagen-Gespanns aus Sachsen muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 12:23 Uhr