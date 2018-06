Unfälle : Fahrer verbrennt in seinem Auto

von dpa

02. Juni 2018, 10:07 Uhr

Ein 33-Jähriger ist in der Nähe von Zarrentin (Kreis Ludwigslust-Parchim) bei einem Unfall in seinem Auto verbrannt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer am frühen Morgen von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Danach sei der Wagen in Brand geraten. Der Mann habe sich nicht mehr selbst aus dem Auto retten können und tödliche Brandverletzungen erlitten.