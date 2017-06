Unfälle : Fahrer von verunglücktem Transporter vermutlich zu schnell

Der schwere Verkehrsunfall am Schweriner Autobahnkreuz, der am Dienstag 600 Ferkel das Leben kostete und zu einer zweistündigen Vollsperrung führte, geht vermutlich auf ein Fehlverhalten des Fahrers zurück. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der 32-jährige Lastwagen-Fahrer zu schnell in die Kurve gefahren, die von der A14 zur A24 führt. Dadurch sei das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen umgekippt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.