Kriminalität : Fahrgast mit halbem Kilo Marihuana erwischt

Bundespolizisten haben am Montag bei einem 37-jährigen Bahnfahrer ein halbes Kilo Marihuana beschlagnahmt. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hätten Beamte den Mann im letzten Zug auf der Strecke zwischen Stralsund und Rostock kontrolliert und ihn vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht Stralsund erließ am Dienstag einen Haftbefehl. Der Mann muss sich nun wegen Betäubungsmittelbesitzes verantworten und sitzt in Untersuchungshaft.

von dpa

erstellt am 01.Aug.2017 | 18:01 Uhr