Unfälle : Fahrgastschiff kollidiert mit Jacht und fährt weiter

Nach einer kleineren Schiffskollision am Donnerstag auf dem Fluss Ryck bei Greifswald hat die Wasserschutzpolizei Ermittlungen aufgenommen. Wie ein Sprecher der Behörde am Freitag mitteilte, waren eine zehn Meter lange Segeljacht und ein knapp 28 Meter langes Fahrgastschiff im Hafen Wieck seitlich kollidiert. Verletzt wurde niemand. Das Fahrgastschiff soll, ohne zu stoppen, in den Hafen hinein weitergefahren sein. Der Kapitän des Fahrgastschiffes sei ein 74-jähriger Stralsunder. Alkohol war nicht im Spiel, sagte ein Sprecher.

von dpa

31. Juli 2020, 09:03 Uhr