Kriminalität : Fahrraddiebstähle auf Usedom: Polizist erwischt 17-Jährigen

Die Serie von Fahrraddiebstählen auf der Insel Usedom geht weiter: Während in Bansin E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen wurden, hat in Heringsdorf ein Polizist einen Dieb auf frischer Tat ertappt. Am frühen Sonntagmorgen habe der Polizist einen 17 Jahre alten Polen dabei erwischt, wie er Sicherungsgurte von Fahrradträgern an zwei Autos löste. Der Polizist nahm den Teenager nach kurzer Flucht fest. Nach Aufnahme der Personalien wurde der Junge von seiner Mutter aus dem Polizeirevier abgeholt.

von dpa

26. Mai 2019, 15:23 Uhr

In der Nacht zuvor waren in Bansin zwei E-Bikes im Gesamtwert von 6800 Euro gestohlen worden. Fahrraddiebstähle kommen auf Usedom häufig vor: Auf der deutsch-polnischen Ostseeinsel wurden allein in der Sommersaison 2018 mehr als 310 Fahrräder und Elektroräder und Fahrradteile im Wert von mehr als 450 000 Euro gestohlen.