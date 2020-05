Kriminalität : Fahrraddiebstähle im Nordosten unter Bundesdurchschnitt

Nach einer Auswertung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) sind im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern 4938 Fahrräder gestohlen worden. Mit 307 entwendeten Rädern pro 100 000 Einwohner liege das Bundesland als einziges im Norden unter dem Bundesdurchschnitt von 335 Fahrrädern, teilte der Verband am Mittwoch mit. Bei den Dieben lägen vor allem teure Fahrräder im Trend. Mit durchschnittlich 720 Euro pro Rad hätten die Versicherer so viel wie noch nie an Geschädigte gezahlt.

von dpa

13. Mai 2020, 14:55 Uhr

Laut Kriminalstatistik wurden 2019 bundesweit 278 000 Fahrräder gestohlen. Fast alle Bundesländer verzeichnen demnach einen Rückgang bei der Zahl gestohlener Räder. In Mecklenburg-Vorpommern seien es mehr als neun Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr gewesen. Nur in Sachsen hätten Diebe 50 Fahrräder mehr pro 100 000 Einwohner entwendet.