Verkehr : Fahrradfahrer fordern sicherere Radwege in Städten

von dpa

21. Mai 2018, 08:48 Uhr

Verschiedene Radfahr-Initiativen haben den Zustand innerstädtischer Radwege in Mecklenburg-Vorpommern beklagt. «Die innerstädtischen Radwegenetze sind noch nicht optimal», sagt Tim Birkholz von der Arbeitsgemeinschaft für fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen (AGFK) in Rostock. Ein großes Problem sei, dass häufig kombinierte Rad- und Fußwege geschaffen würden, was jedoch zu Konflikten zwischen den Radlern und Fußgängern führe. Der Fahrradclub ADFC sowie die AGFK fordern deshalb baulich von der Fahrbahn getrennte Radwege, auf denen auch Kinder und Senioren sicher unterwegs sein könnten. Ein weiteres Problem seien Autofahrer, die Radfahrer zu dicht überholen würden.