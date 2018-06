Unfälle : Fahrradfahrer prallen zusammen: 60-Jährige verletzt

von dpa

03. Juni 2018, 10:47 Uhr

Eine 60 Jahre alte Fahrradfahrerin ist in Schwerin beim Zusammenprall mit einem zehnjährigen Radfahrer verletzt worden. Die Frau sei auf einem Fußweg unterwegs gewesen und habe beim Linksabbiegen dem Jungen die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall am Samstagabend am Sprunggelenk verletzt und zog sich Schürfwunden zu. Der Zehnjährige blieb unverletzt.