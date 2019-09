Unfälle : Fahrradkette springt heraus: Zehnjähriger schwer verletzt

von dpa

16. September 2019, 15:54 Uhr

Weil vermutlich die Kette seines Fahrrads während der Fahrt herausgesprungen ist, ist ein zehnjähriges Kind in Zingst gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Sonntagmittag in der Hafenstraße, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Junge habe durch den Sturz unter anderem schwere Kopfverletzungen erlitten und sei in eine Klinik gebracht worden. Der Junge war den Angaben zufolge ohne Helm gefahren.