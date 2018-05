Landtag : Fahrtkosten-Zuschüsse: Lohngrenze für Berufsschüler steigt

von dpa

31. Mai 2018, 10:24 Uhr

Die Einkommensgrenze für Lehrlinge, die einen Zuschuss zu den Fahrtkosten für den Weg zur Berufsschule haben wollen, soll zum nächsten Schuljahr leicht steigen. Dies kündigte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Donnerstag im Landtag an. In einem zweiten Schritt solle geprüft werden, ob die Vergütungsgrenze noch weiter angehoben werden kann. «Im laufenden Haushalt müssen wir uns aber Gedanken über die Finanzierung machen.» Zahlen nannte Hesse nicht. Bisher liegt die Einkommensgrenze bei 500 Euro. Das zur Verfügung stehende Geld fließt nur zu einem kleineren Teil ab.