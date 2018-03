Brände : Fahrzeug, Carport, Gewächshaus: Hoher Schaden bei Feuer

von dpa

26. März 2018, 17:32 Uhr

Ein Feuer hat am Montag in Rockow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Schaden von rund 150 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand gegen Mittag in einer offenen Garage - einem Carport - ausgebrochen. Ein Transporter, der Carport und ein benachbartes größeres Gewächshaus wurden dabei vernichtet. Zudem wurden die Giebel eines Wohnhauses und eines Stalles beschädigt. Feuerwehrleute konnten einen noch größeren Schaden verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Hausbesitzer waren nicht anwesend. Die Brandursache ist noch unklar.