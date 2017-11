Kriminalität : Fahrzeugdiebe stehlen Lkw, Kleinbus und Mini-Traktoren

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Neubrandenburg/Rostock/Löcknitz (dpa/mv) - Fahrzeugdiebe haben über das verlängerte Wochenende einen Lastwagen, einen Kleinbus und zwei Kleintraktoren samt Zubehör gestohlen. Die Diebstähle ereigneten sich zwischen Sonntag und Dienstag in Rostock, Neubrandenburg und Löcknitz (Kreis Vorpommern-Greifswald), wie die zuständigen Polizeisprecher am Mittwoch mitteilten. Der Gesamtschaden wird auf knapp 100 000 Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen besteht, war unklar.

Zuletzt verschwanden aus einer verschlossenen Werkstatthalle in Löcknitz unweit der Grenze nach Osteuropa zwei fabrikneue Kleintraktoren sowie diverse Zubehörteile wie Anhängerkupplungen und Pflüge. Das Gelände war am Montag abgeschlossen worden, der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen entdeckt.

Der auffällige Bus mit der Aufschrift «Stadtrundfahrtenbus» wurde vermutlich in der Nacht zu Montag im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf entwendet. Dort seien noch zwei weitere Kleinbusse aufgebrochen und dort Bargeld gestohlen worden. Ersten Ermittlungen zufolge war der gestohlene Bus in Niedersachsen gesehen worden.

Der Diebstahl des weißen Lastwagens in Neubrandenburg sei am Montag angezeigt worden. Die Polizei hofft auf Hinweise zu dem etwa 35 000 Euro teuren Fahrzeug, in dem eine Palette mit Lampen lag.

