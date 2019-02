Kriminalität : Fake-Polizist versucht ältere Frauen zu bestehlen

Ein Unbekannter hat versucht, zwei ältere Frauen auf dem Neuen Friedhof in der Neubrandenburger Oststadt zu bestehlen. Als die 77-Jährige und die 78-Jährige am Donnerstagmittag an Gräbern gärtnerten, kam der Mann auf die beiden zu und stellte sich als Bundesbeamter vor, wie die Polizei mitteilte. Er forderte eine Frau auf, ihre Tasche auf den Boden zu stellen. Dann durchsuchte er die Tasche - ohne etwas zu entnehmen. Danach wollte er den Rucksack der anderen Frau durchsuchen, wogegen diese sich wehrte und mit ihrem Telefon die Polizei anrief. Der unbekannte Fake-Polizist versuchte der Frau das Telefon gewaltsam zu entreißen. Das scheiterte, weil sich die Frau heftig zur Wehr setzte.

von dpa

14. Februar 2019, 19:18 Uhr

Schließlich ging ein weiterer Mann dazwischen, während der Unbekannte weiterhin betonte, dass er von der Bundespolizei sei. Als die tatsächliche Polizei eintraf, versuchte der Mann zu fliehen. Er konnte jedoch gestellt werden. Die Polizei stellte fest, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 26-Jährigen handelt, der zum Tatzeitpunkt betrunken war. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus, später dann zur Vernehmung zum Kriminalkommissariat Neubrandenburg gebracht.