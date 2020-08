Fallschirmjäger aus Niedersachsen üben seit Montag in der Region Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) Fallschirmsprünge und Gleitschirmflüge in Meeresnähe. Die rund 60 Soldaten kommen vom Fallschirmjägerregiment 31 in Seedorf (Niedersachsen), wie ein Sprecher des Bundeswehr-Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern sagte.

von dpa

17. August 2020, 15:00 Uhr