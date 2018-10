Kriminalität : Falsche Nichte betrügt Rentner bei Rostock um 20 000 Euro

von dpa

24. Oktober 2018, 07:52 Uhr

Ungeachtet vieler Warnungen der Polizei hat wieder ein Rentner in Mecklenburg-Vorpommern Geld an Trickbetrüger verloren. Bei einem 86-Jährigen aus Kritzmow bei Rostock hatte sich eine Frau am Telefon als «Nichte» ausgegeben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die Frau gab vor, dringend Geld für einen Immobilienkauf zu brauchen. Sie schicke auch ein Taxi vorbei. Der Rentner fuhr am Dienstag mit dem vermeintlichen Taxifahrer zur Bank und holte rund 20 000 Euro. Er ließ sich auch noch bezahlen und kurz danach kam eine Botin, die die 20 000 Euro holte. Erst dann kam dem Mann die Sache verdächtig vor. Die Polizei hofft auf Hinweise.