Kriminalität : Falsche Polizisten schleichen sich bei Senioren ein

Mehrmals haben falsche Polizisten in den vergangenen Tagen versucht, Senioren in Mecklenburg-Vorpommern zu bestehlen. Im Fall einer 92 Jahre alten Frau aus Rostock erbeuteten die Täter 2000 Euro. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die beiden Männer am Freitag der Frau vor ihrer Wohnungstür aufgelauert. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und erklärten, in der Wohnung der Frau sei eingebrochen worden. Nachdem das Opfer die Täter in die Wohnung gelassen hatte, zeigte sie einem der beiden Männer auf Verlangen ihr Bargeld. Als der zweite Mann den Schmuck der Frau sehen wollte, habe der andere das Geld entwendet.

von dpa

07. Oktober 2019, 17:54 Uhr

Einen Tag später verschafften sich zwei Männer mit dem gleichen Trick in Ludwigslust Zugang zu der Wohnung einer 79-Jährigen. In diesem Fall war die Frau laut Polizei allerdings aufmerksam. Somit hätten die beiden Männer ohne Beute die Wohnung wieder verlassen.