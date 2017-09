Kriminalität : Falscher Mann von der Gebührenzentrale: Rentner betrogen

Mehrere Tausend Euro hat ein Unbekannter bei einem Rentner-Ehepaar in Schwerin erbeutet. Er gab am Freitag an der Wohnungstür an, von der Gebührenzentrale zu sein, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin ließen ihn die 93 und 94 Jahre alten Bewohner in die Wohnung. Dort habe er sich Kontoauszüge zeigen lassen, die das Ehepaar der Polizei zufolge in einer Geldkassette aufbewahrte. In einem unbeobachteten Moment habe der Mann zu dem Bargeld in der Kassette gegriffen und sei mit 7100 Euro geflohen. Die Polizei warnt immer wieder vor solchen Maschen und davor, Fremde nicht in die Wohnung zu lassen. Die Täter haben es oftmals auf ältere Menschen abgesehen.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 21:59 Uhr