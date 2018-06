Kriminalität : Falscher Polizist: 88-Jährige verliert sämtliche Ersparnisse

Als Polizisten getarnt haben Kriminelle in Neubrandenburg eine 88-jährige Rentnerin um ihr gesamtes Erspartes gebracht. Eine Frau, die sich als Beamtin ausgab, erzählte der Seniorin am Telefon, dass in der Nähe zwei Rumänen festgenommen worden seien, die einen Zettel mit ihrem Namen dabeigehabt hätten. Im Telefondisplay der Rentnerin stand am Ende der Nummer die «110», wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte.

von dpa

14. Juni 2018, 13:26 Uhr

Am folgenden Tag meldete sich demnach der «Chef» der Anruferin, warnte eindringlich vor den Rumänen und forderte die 88-Jährige auf, ihr gesamtes Bargeld vom Konto zu holen. Die Täter hätten das Geld gefälscht und auf ihr Konto eingezahlt. Das Bargeld müsse nun überprüft werden. Danach bekomme sie es zurück. Bei der Geldabholung werde sie überwacht, damit ihr nichts passiere. Sie solle sich so unauffällig wie möglich verhalten.

Die Rentnerin übergab schließlich 12 000 Euro einem ihr unbekannten Mann - und sah das Geld nie wieder. «Wir gehen von äußerst professionellen und mobilen Tätergruppen aus», warnte die Polizei. Es sei möglich, dass es zu weiteren Versuchen komme. Es handele sich auch nicht um den ersten Betrugsfall mit falschen Polizisten. Und noch ein Hinweis der echten Polizei: «Sie können zwar jederzeit die 110 anrufen, jedoch besteht nicht die technische Möglichkeit, dass die 110 Sie anruft. Erscheint diese Nummer im Display ist das ein eindeutiges Zeichen für Betrug.»