Kriminalität : Falscher Polizist erbeutet Tausende Euro von älterem Mann

von dpa

12. April 2019, 08:51 Uhr

Ein Trickbetrüger hat sich in Schwerin als Polizist ausgegeben und von einem älteren Mann Tausende Euro ergaunert. Wie die Polizei mitteilte, hob am Donnerstag ein 81-Jähriger auf Anraten eines falschen Kriminalbeamten 10 000 Euro von seinem Bankkonto ab. Dieser hatte am Telefon fälschlicherweise angegeben, dass zwei Personen festgenommen worden seien, die seine Kontodaten hätten. Dann riet er ihm, das Geld sicherzustellen. Der ältere Mann folgte der Anweisung und hinterlegte das Geld für den Betrüger, der es kurze Zeit später abholte. Der Betrüger ist auf der Flucht.