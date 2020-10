Kriminalität : Farbanschlag auf Karl-Marx-Denkmal: Ermittlungen eingestellt

Der Farbanschlag auf das Karl-Marx-Denkmal in Neubrandenburg bleibt vorerst unaufgeklärt. Wie Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag erklärte, wurden die Ermittlungen zu dem Fall inzwischen ohne Erfolg eingestellt. Die 2,20 Meter hohe Bronzefigur war in der Nacht zum 30. Juli vermutlich mit einem Farbbeutel beworfen und beschmiert worden. Die dunkelrote Farbe wurde später von einer Spezialfirma von der Statue und dem Sockel entfernt.

von dpa

09. Oktober 2020, 09:39 Uhr